Najsmaczniejsze jedzenie w Lądku-Zdroju? Kuchnia tradycyjna, francuska, wegetariańska? Które miejsca polecacie?

Gdzie zjeść w Lądku-Zdroju?

Szukając lokalu z jedzeniem, zazwyczaj pytamy o opinie przyjaciół. To świetny sposób, aby wybrać idealne miejsce, gdzie warto jeść w Lądku-Zdroju. Wcześniej jednak trzeba wiedzieć co jest do wyboru. Właśnie dlatego zebraliśmy w jednym miejscu firmy z branży gastronomicznej, które są w okolicy. Jeżeli którejś brakuje, daj znać komuś w lokalu, że nie ma go na liście.

Jakie lokale z dobrym jedzeniem w Lądku-Zdroju możesz zobaczyć na naszej liście? M.in.:

kebabownia

smażalnia ryb

cukiernia

dieta pudełkowa

restauracja

kuchnia francuska

kuchnia azjatycka

kuchnia wegetariańska

Jedz mniej, bramy raju są wąskie.

Archibald Joseph Cronin

Jedzenie z dostawą w Lądku-Zdroju

Nie masz ochoty gotować posiłku, a do tego nikt nie zrobił zakupów? Wybierz spośród poniższych miejsc.