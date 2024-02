Prasówka z całego tygodnia 11.02.2024 w Lądku-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Lądek-Zdrój, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wałbrzych ma niedaleko zamku Książ Aleję Rodziny Hochbergów, a dzięki rozbudowie uczelnianego kampusu Akademii Nauk Stosowanych powstała urokliwa alejka parkowa. Jest pomysł, by jej nazwa honorowała ostatnią mieszkankę wałbrzyskiego zamku, która ostatnie lata życia spędziła w willi na terenie parku. Przy niej właśnie biegnie nowa alejka.

Thermomix, który był do wygrania w losowaniu 2 lutego br. pojedzie do Rajbrotu w Małopolsce, gdzie czeka na niego pan Bronisław z rodziną. Nasz laureat wie już nawet, co ugotuje jako pierwsze w swoim nowym robocie kuchennym. Gratulujemy wygranej!