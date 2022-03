Przegląd prasy 3.03.2022 Lądek-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lądka-Zdroju

Ukraińska agencja informacyjna Ukrinform informuje, że rosyjska instytucja kosmiczna Roskosmos straciła kontrolę nad satelitami szpiegowskimi. Ma to być skutek ataku hakerskiego grupy Anonymous.

Trudnych kwestii nie można unikać. Obecna sytuacja na Ukrainie jest właśnie takim tematem. Rodzic, który chciałby w racjonalny sposób wytłumaczyć dziecku, co dzieje się na świecie, czym jest wojna i dlaczego doszło do takiego konfliktu zbrojnego, może nie wiedzieć, jak przeprowadzić taką rozmowę. Tymczasem niewiedza, drastyczne obrazy z telewizora i podsłuchane dyskusje dorosłych mogą być dla dzieci bardzo stresujące. Warto więc rozmawiać z najmłodszymi na temat bieżących wydarzeń i robić to umiejętnie.