Rowerem do 6 km od Lądka-Zdroju. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Rozważasz wyprawę rowerową z Lądka-Zdroju? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 02 - 03 kwietnia przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Lądka-Zdroju warto sprawdzić w weekend 02 - 03 kwietnia.

Rowerem w okolicy Lądka-Zdroju We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 kwietnia w Lądku-Zdroju ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 03 kwietnia w Lądku-Zdroju ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%. 🚲 Trasa rowerowa: Pętla Orłowiec , Dwie Przełęcze , Złoty Stok Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,26 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 369 m

Suma podjazdów: 1 024 m

Suma zjazdów: 1 015 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Lądka-Zdroju Piękny listopadowy dzień , trzeba z tego skorzystać . Wyruszam do Lądka a tam wjeżdżam ponownie na pętle Orłowiec . Tak dojeżdżam do Pętli dwie Przełęcze , która jak jedyna jest dwukierunkowa . Potem Pętla Złoty Stok . W Złotym Stoku jak zwykle trochę się gubię , ale najważniejsze ,że trafiam na bramkę i drogę powrotną . Przejeżdżam przez teren Kopalni w Złotym Stoku , ruch mały , parę samochodów . Chyba wszyscy w podróży służbowej :)

🚲 Trasa rowerowa: Kraliky Stopień trudności: 2.0

Dystans: 107,84 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 452 m

Suma podjazdów: 1 152 m

Suma zjazdów: 1 137 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Lądka-Zdroju Ze względu na niepewną pogodę - taka asfaltowa trasa, aby w każdej chwili można się było gdzieś schronić. Na trasie różne możliwości zwiedzania: Stare Mesto, Kraliky i widok na ścieżkę w obłokach w Dolni Morava.

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Puchaczówka - Międzygórze - Sanktuarium Maria Śnieżna Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,75 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 522 m

Suma podjazdów: 1 175 m

Suma zjazdów: 1 178 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Lądka-Zdroju

Asfaltową drogą ruszam w kierunku przełęczy Puchaczówka , chce jak najszybciej dostać się do miejsca , gdzie kilka dni temu widziałem nowego singla . Pomimo ,że dziś niedziela , to w tym miejscu spotykam kilka osób , które chyba robią nową bramkę na singlu . Jadę więc tym nowym singlem i ciągle myślę w którym miejscu się skończy i czy będę musiał wracać . Okazuje się ,że trasa oprócz kilku nie dokończonych kładek jest prawie gotowa . Miejscami spore wertepy , ale wszystko do przejścia . Docieram do Międzygórza , tu gubię ślad . Zjeżdżam w stronę centrum a powinienem wjechać drogę wyżej . Ślad kończy się przy parkingu na ul Śnieżnej , byłem tam miesiąc temu , widziałem singla .

Ja jednak mijam Międzygórze , wjeżdżam, czy też wpycham rower do Sanktuarium Maria Śnieżna a potem przez Marianówkę i Idzików wracam do domu

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Lądka-Zdroju

🚲 Trasa rowerowa: Dwór w Idzikowie w remoncie . Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,46 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 535 m

Suma podjazdów: 856 m

Suma zjazdów: 845 m Rowerzystom z Lądka-Zdroju trasę poleca Januszek_44

Piękna słoneczna pogoda . Czas przyzwyczaić się do rowerowego siodełka . Wyruszam w kierunku Lądka Zdroju a potem Nowego Waliszowa . Dawno nie byłem w tym terenie . Z Nowego Waliszowa wybieram mało uczęszczaną trasę w kierunku Idzikowa . Cały czas towarzyszy mi piękny widok na Masyw Śnieżnika . Za Kamienna odbijam w kierunku Idzikowa , gdzie stoi stary zrujnowany dwór . Ku mojemu zaskoczeniu trwają tu intensywne prace remontowo - zabezpieczające . Kiedyś był tu tu zakład rolny ...a w przyszłości , czas pokaże

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rowerowy objazd najbliższej okolicy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,63 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 222 m

Suma podjazdów: 593 m

Suma zjazdów: 590 m Rowerzystom z Lądka-Zdroju trasę poleca Januszek_44

Trochę zimno i opadająca mgła powoduje ,że jest mokro . Ale kawałeczek zawsze da się pojeździć . Ze Stronia Śl ruszam trasą spacerową oznaczoną nr 4 . Tak dojeżdżam do drogi krzyżowej i kaplicy Pod Suszycą . Miejsce oddalone od siedlisk ludzkich , opisane na tablicach . Szlak spacerowy skręca w prawo a ja jadę w kierunku Nowej Morawy . Zjeżdżam z drogi ponieważ dostrzegam coś co pod lasem rodzi moje zdziwienie . Wygląda to jak grób ułożony z kamieni polnych . Jest krzyż , świeże kwiaty , znicze ...w wiosce mówią ,że to z okresu II wojny światowej , dbają o to mieszkańcy narodowości niemieckiej. Od tego miejsca na Bolesławów rozciąga się przepiękny widok . Z Bolesławowa , skrótem przez pola dostaje się do Kletna , u jeszcze zabytkowa dzwonnica ...i czas wracać

