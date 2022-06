Rowerem do 6 km od Lądka-Zdroju. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 lipca?

Ścieżki rowerowe z Lądka-Zdroju

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Uhelna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,99 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 433 m

Suma podjazdów: 754 m

Suma zjazdów: 745 m

Trasę dla rowerzystów z Lądka-Zdroju poleca Januszek_44

Trasa blisko domu , ale bardzo ją lubię . Najpierw trudny podjazd pod przełęcz Gierałtowską , potem jeszcze pod górę przez więc o nazwie Hranicki , której już nie ma . Potem Uhelna . W tej malutkiej miejscowości skręcam na szlak pieszy . Wcześniej jednak na szczycie odkryłem coś w rodzaju "drogi krzyżowej ", drewniane rzeźby prowadzące na "szczyt" zakończone krzyżem . Ciekawy pomysł i piękny widok z tego miejsca . Potem przejazd polami wśród soczystej zieleni .

