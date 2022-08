Rowerem do 6 km od Lądka-Zdroju. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 13 - 14 sierpnia?

Rozważasz wycieczkę rowerową w okolicy Lądka-Zdroju? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Lądka-Zdroju warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Lądka-Zdroju We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Puchaczówka - Międzygórze - Sanktuarium Maria Śnieżna Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,75 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 522 m

Suma podjazdów: 1 175 m

Suma zjazdów: 1 178 m Trasę rowerową mieszkańcom Lądka-Zdroju poleca Januszek_44 Asfaltową drogą ruszam w kierunku przełęczy Puchaczówka , chce jak najszybciej dostać się do miejsca , gdzie kilka dni temu widziałem nowego singla . Pomimo ,że dziś niedziela , to w tym miejscu spotykam kilka osób , które chyba robią nową bramkę na singlu . Jadę więc tym nowym singlem i ciągle myślę w którym miejscu się skończy i czy będę musiał wracać . Okazuje się ,że trasa oprócz kilku nie dokończonych kładek jest prawie gotowa . Miejscami spore wertepy , ale wszystko do przejścia . Docieram do Międzygórza , tu gubię ślad . Zjeżdżam w stronę centrum a powinienem wjechać drogę wyżej . Ślad kończy się przy parkingu na ul Śnieżnej , byłem tam miesiąc temu , widziałem singla .

Ja jednak mijam Międzygórze , wjeżdżam, czy też wpycham rower do Sanktuarium Maria Śnieżna a potem przez Marianówkę i Idzików wracam do domu

🚲 Trasa rowerowa: Rowerowy wypad do Nysy czesko-polskim pograniczem Stopień trudności: 2.0

Dystans: 116,38 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 474 m

Suma podjazdów: 1 174 m

Suma zjazdów: 1 153 m Trasę rowerową mieszkańcom Lądka-Zdroju poleca Januszek_44

Tradycyjny już wypad do Nysy. Ciągle poszukuję nowych ścieżek. Tym razem podjechałem prawie do Mikulovic (Głuchołazy). Troszkę zaskoczyło mnie miasto z tej strony. Co prawda w Nysie przybywa ścieżek rowerowych, ale jak się już wjedzie na obwodnicę, to trzeba poruszać się w ulicznym ruchu. I jak zwykle wizyta w dawnej szkole. Zdążyłem na zakończenie roku szkolnego. I tu jakby czas się zatrzymał.

Wracam trochę inną, dobrze znaną mi drogą, chociaż fragmenty trasy ciągle nowe.

Lubię jeździć po czeskiej stronie, te malutkie miejscowości mają swój klimacik. Odnowione z pietyzmem stare budynki i malutkie restauracje.

🚲 Trasa rowerowa: Na Siniaka Stopień trudności: 1.0

Dystans: 30,28 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 242 m

Suma podjazdów: 483 m

Suma zjazdów: 470 m Trasę dla rowerzystów z Lądka-Zdroju poleca Januszek_44 Taki pomysł na wyprawę na jeden z okolicznych szczytów tj. Siniaka . Może i szczyt nie wyróżnia się niczym na tle okolicznych , ale jest ciekawy pod względem geologicznym. Wzniesienie o zróżnicowanej budowie geologicznej, zbudowane ze skał metamorficznych należących do metamorfiku Lądka i Śnieżnika, głównie łupków łyszczykowych, łupków kwarcytowych, kwarcytów, łupków grafitowych serii strońskiej. Północno-wschodnie zbocza i podnóża zbudowane są z gnejsów.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem wokół Łyśca Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,32 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 445 m

Suma podjazdów: 558 m

Suma zjazdów: 547 m Trasę dla rowerzystów z Lądka-Zdroju poleca Januszek_44

Mróz nie odpuszcza , ale najgorszy jest wiatr . Mimo to udaje się wyskoczyć na parę chwil . W lesie wiatr trochę cichnie , słońce stwarza pozory ciepła , ale temperatura poniżej minus 6 .

Zjazdy niezbyt oblodzone , w lesie całkiem fajnie , miejscami bez śniegu

🚲 Trasa rowerowa: Borówkowa trochę ? inaczej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 104,54 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 557 m

Suma podjazdów: 1 992 m

Suma zjazdów: 1 994 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Lądka-Zdroju Moje plany na środę były trochę inne , pewnie nie tak ambitne , ale miałem zamiar odwiedzić dawno nie widziane „skalne miasta” . A tu przychodzi mail od Ryjka , …”będę w Twoich stronach , może się spotkamy ?” . Trasa , którą zaproponował dała by w kość w ciągu dwóch dni , a on chce mieć to „wszystko na raz „

Im bliżej dnia wyjazdu tym bardziej przekonuje mnie do tego wyjazdu . W końcu w środę rano jadę na spotkanie do Nowego Waliszowa . Dzień zaczyna się rześko, ale widać ,że będzie piękny . Przed 9 zjawia się jak zwykle nie zawodny Ryjek. Powitanie i ruszamy w stronę Nowego Waliszowa . Niby znam tu wiele dróg , ale Ryjek i tak znajduje jakiś morderczy podjazd w kierunku Skowroniej Góry o którym już chyba nawet drogowcy zapomnieli. Z początkowo asfaltowej drogi zjeżdżamy na szutrowo – kamienistą drogę , która doprowadza nas do Stronia Śląskiego. Tutaj kawałek asfaltem w kierunku Lądka Zdroju i ponownie w górę w stronę Rozdroża Zamkowego. Powoli zmęczenie daje o sobie znać a drogi z asfaltowych przechodzą w kamienisto-gałęziowo- błotne. Ryjek jest jednak twardy , tam gdzie ja już dawno zsiadłbym z roweru on twardo pnie się w górę , przedzierając przez leśne chaszcze.

Trochę klucząc po lasach , zmagając się z powywracanymi drzewami docieramy do Przełęczy Lądeckiej . Przed zdobyciem Góry Borówkowej zjeżdżamy na chwilę do sklepu po czeskiej stronie , czas odnowić zapasy wody .

Chwila przerwy i ruszamy na Borówkową od polskiej strony. Podjazd wbrew pozorom okazuje się dość prosty i nie wiedzieć kiedy jesteśmy na szczycie. Tutaj krótki popas i ruszamy w stronę Orłowca . Nie wiem skąd Ryjek zna ten zjazd , ale ten odcinek jest przepiękny .

W Orłowcu mam nadzieję ,że Ryjek powie dość , ale gdzie tam , nie wiedzieć czemu on chce jeszcze zobaczyć Przełęcz Jaworową . Stamtąd już siłą rozpędu przedzieramy się drogami o których nam się nawet nie śniło w stronę Przełęczy Droszkowskiej . Po wyjściu z pokrzyw ostro ruszamy na przełęcz. Po tym co przejechaliśmy można jechać wszędzie , gorzej , albo lepiej jak to woli już nie będzie.

