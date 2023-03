Rowerem do 6 km od Lądka-Zdroju. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 marca?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Lądka-Zdroju? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Lądka-Zdroju warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Lądka-Zdroju We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Gorzanów i Krosnowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,8 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 224 m

Suma podjazdów: 610 m

Suma zjazdów: 587 m Trasę rowerową mieszkańcom Lądka-Zdroju poleca Januszek_44 Kolejny dzień poszukiwania kamiennych krzyży . Dziś miał być tylko Gorzanów . Najkrótszą trasą , bo trochę zimno . Trasa wytyczona , więc w drogę . W Gorzanowie trafiam do Dworu Raszyn . Nic szczególnego , ale tam wg mapy którą posiadam miał znajdować się krzyż . Ktoś błędnie wrzucił zdjęcie . Objeżdżam dwór i ruszam . Jakiś mieszkaniec po namyśle pokazuje mi gdzie mam jechać . Kolejny krzyż na prywatnej posesji , tylko dziś pieska brak . Stąd już niedaleko do Krosnowic . A tam na kościele Św Jakuba wmontowane dwa kolejne krzyże . Teraz tylko wrócić do domu . Trochę mi buty przymarzły do pedałów a cóż tam ;)

🚲 Trasa rowerowa: Hraničky Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,51 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 448 m

Suma podjazdów: 772 m

Suma zjazdów: 767 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Lądka-Zdroju Hranicky to wioska, której nie ma. A w 1921 roku mieszkało tu w 41 domach 192 mieszkańców. Dziś stoją tu ostatnie, niezamieszkałe zabudowania. Typowe dla tych terenów są przede wszystkim różne gatunki zbiorowisk łęgowych. Można się tu spotkać z ciekawymi roślinami i chronionymi zwierzętami. Jest to na przykład drobny ptaszek pokląskwa lub tajemniczy derkacz. Derkacza nie znalazłem, ale widoki są tu piękne, lubię tą drogę i pomimo trudów związanych z wjazdem warto to miejsce odwiedzić.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Śladami Marianny Orańskiej – Zamek w Kamieńcu Ząbkowickim. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 75,75 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 458 m

Suma podjazdów: 987 m

Suma zjazdów: 991 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Lądka-Zdroju

Dziś wyruszam na krotką rowerową wycieczką . Jeszcze czuje trudy wczorajszego maratonu w Trzebnicy , ale dzień jest piękny i trzeba się trochę rozruszać.

Ze Stronia Śląska jadę w kierunku Lądka Zdroju a dalej w kierunku Złotego Stoku. Dziś z tego bogactwa nie zostało wiele, ale dość dobrze zachowane mury pozwalają domyślać się o dawnej świetności tego miejsca.

W drodze powrotnej odwiedzam jeszcze pocysterski kościół parafialny w tej miejscowości. Do domu wracam przez wieś Mąkolno. Wiatr wieje w oczy , ale warto było odwiedzić to magiczne miejsce.

🚲 Trasa rowerowa: Stronie Śląskie - Sienna - Kletno - Bolesławów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,11 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 339 m

Suma podjazdów: 443 m

Suma zjazdów: 444 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Lądka-Zdroju

Taka krótka wycieczka na rozciągnięcie się po wczorajszym dość forsownym dniu. Na Czarnej Górze sezon narciarski definitywnie się zakończył, śnieg na stoku jeszcze leży, ale to już definitywny koniec.

W Kletnie można całkiem fajnie spędzić czas - kopalnia uranu, Muzeum Ziemi, Jaskinia Niedźwiedzia czy tez Stary Wapiennik. Ze znalezieniem miejsca noclegowego i wyżywienia też raczej nie powinno być problemu.

🚲 Trasa rowerowa: Jesienna czy może już zimowa przełęcz Dział . Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 453 m

Suma podjazdów: 518 m

Suma zjazdów: 515 m Trasę dla rowerzystów z Lądka-Zdroju poleca Januszek_44 Pogoda już raczej bardzo jesienna, szczyty gór pobielone, aż chce się zobaczyć to z bliska. Czas ruszyć rowerem. Najpierw dość męczący podjazd do Młynowca, potem chwila oddechu, ale i tak wiatr zimny i prosto w twarz. W lesie trochę cieplej, ale tam już biało i miejscami ślisko. Dodatkowo to pora polowań, panowie ze strzelbami, wypasione samochody terenowe... nie lubię. W części szczytowej temperatura - 3 i biało. W oddali słychać wystrzały... mam nadzieję, że to nie pora polowań na rowerzystów.

