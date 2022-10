Rowerem do 6 km od Lądka-Zdroju. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 29 - 30 października?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Lądka-Zdroju? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Lądka-Zdroju warto wybrać w weekend.

Rowerem w pobliżu Lądka-Zdroju We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 6 km od Lądka-Zdroju, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Sławęcin Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,86 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 455 m

Suma podjazdów: 1 003 m

Suma zjazdów: 974 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Lądka-Zdroju Krzyż odnaleziony na terenie jednego z gospodarstw we wsi, gdzie służył jako nakrycie studni. Za zgodą proboszcza z pobliskiej Topoli, 20. VIII 2011 r. został przez wolontariuszy posadowiony obok kościoła w Sławęcinie .

W zasadzie ten krzyż mogłem "zaliczyć" w trakcie poprzedniej trasy , ale dziś przyjemnie było wrócić w te strony , pogoda mim wszystko dopisała , dopiero pod domem złapała mnie ulewa i burza .

🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK pętla Złota i Chwalisław Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,79 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 312 m

Suma podjazdów: 847 m

Suma zjazdów: 824 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Lądka-Zdroju Kiedy na wiosnę jechałem tymi pętlami , były dopiero co "oddane do użytku " Na pętle Chwalisław tak naprawdę nie można było wjechać bo były tam wiatrołomy . Przeniosłem rower przez powalone drzewa , szukałem śladów singla . Potem przez długi czas na bramkach wisiały ostrzeżenia. Dziś zakazów nie ma , obie pętle przejezdne . Na singlu Chwalisław widoczne ślady zniszczeń po wiatrołomach , trochę błota i jakieś niewielkie przeszkody . Poza tym przyjemnie , no i grudzień jakby nie było .

🚲 Trasa rowerowa: Jawornik Wielki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,96 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 449 m

Suma podjazdów: 657 m

Suma zjazdów: 656 m Trasę dla rowerzystów z Lądka-Zdroju poleca Januszek_44 Dawno nie byłem na Jaworniku Wielkim , stoi tam niewielka wieża widokowa i kiedyś przyciągała trochę turystów . Ruszam więc w tamtą stronę . Do przełęczy Jaworowej dojeżdżam drogą asfaltową , można singlem . Od przełęczy zaczyna się droga szutrowa , trasa rowerowa przechodzi w szlak pieszy , który chyba jest tu rzadko uczęszczany. Pod samym szczytem dość strome podejście bo podjeździe raczej nie ma co marzyć . Na szczycie pustki , tablica informacyjna leży wywrócona . Wieża w dość dobrym stanie technicznym i widoczność przynajmniej w stronę Topoli i jeziora otmuchowskiego doskonała . Zjeżdżam w stronę przełęczy pod Trzeboniem i singlem wracam do przełęczy Jaworowej . Ta wersja dla roweru jest bardziej praktyczna . Na zjeździe fantastyczny widok na góry bardzkie

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Żmijowcu Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 639 m

Suma podjazdów: 689 m

Suma zjazdów: 688 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Lądka-Zdroju

Niezbyt długa, ale za to wymagająca, szczególnie w pierwszej części trasa. Praktycznie na odcinku około 12 km należy pokonać około 700 metrów przewyższeń. Dodatkowo za Jaskinią Niedźwiedzią asfaltowa droga zmienia się w szutrową, dodatkowo uszkodzoną przez pojazdy leśne. Ale sama jazda po Żmijowcu to już przyjemność.

O tej godzinie na trasie cisza. Pewnie turyści w schronisku, ale tam już nie zaglądałem.

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Kąty Bystrzyckie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 177 m

Suma podjazdów: 538 m

Suma zjazdów: 527 m Trasę dla rowerzystów z Lądka-Zdroju poleca Januszek_44

Człowiek sobie siedzi w domu zadowolony ,że już wszystkie krzyże pokutne na terenie powiatu kłodzkiego obskoczył :) a tu nagle pojawiają się dwa nowe i to całkiem blisko bo w Katach Bystrzyckich. No może nie takie nowe bo raczej średniowieczne , ale jednak . Nic prostszego , rower i w drogę . Pogoda taka sobie , wieje , czasem pokropi , ale widoki na jesienne góry , a i same krzyże godne uwagi.

Dziś typowo po asfalcie , w lasach kałuże wody i błoto , może lepiej niech trochę podmarznie .

