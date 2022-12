Rowerem do 6 km od Lądka-Zdroju. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 3 - 4 grudnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Lądka-Zdroju

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 6 km od Lądka-Zdroju, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,75 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 522 m

Suma podjazdów: 1 175 m

Suma zjazdów: 1 178 m

Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Lądka-Zdroju

Asfaltową drogą ruszam w kierunku przełęczy Puchaczówka , chce jak najszybciej dostać się do miejsca , gdzie kilka dni temu widziałem nowego singla . Pomimo ,że dziś niedziela , to w tym miejscu spotykam kilka osób , które chyba robią nową bramkę na singlu . Jadę więc tym nowym singlem i ciągle myślę w którym miejscu się skończy i czy będę musiał wracać . Okazuje się ,że trasa oprócz kilku nie dokończonych kładek jest prawie gotowa . Miejscami spore wertepy , ale wszystko do przejścia . Docieram do Międzygórza , tu gubię ślad . Zjeżdżam w stronę centrum a powinienem wjechać drogę wyżej . Ślad kończy się przy parkingu na ul Śnieżnej , byłem tam miesiąc temu , widziałem singla .

Ja jednak mijam Międzygórze , wjeżdżam, czy też wpycham rower do Sanktuarium Maria Śnieżna a potem przez Marianówkę i Idzików wracam do domu

