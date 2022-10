Ścieżki rowerowe do 6 km od Lądka-Zdroju. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 1 - 2 października?

Ścieżki rowerowe z Lądka-Zdroju

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Na deptak w Polanicy Zdroju

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 96,57 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 579 m

Suma podjazdów: 1 135 m

Suma zjazdów: 1 095 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Lądka-Zdroju

Piękna kwietniowa pogoda, dawno nieodwiedzana trasa. Czas więc wsiąść na rower i ruszyć przed siebie. Po drodze Sienna, miejscowość gdzie zimą szusuje się na nartach, potem piękna miejscowość Bystrzyca Kłodzka. Tam mury obronne, wieże i Muzeum Filumenistyczne. Potem w stronę Polanicy Zdroju. Na deptaku jak zwykle spory ruch kuracjuszy, a ja jak zwykle zatrzymuję się, aby coś przekąsić.

