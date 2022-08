Ścieżki rowerowe do 6 km od Lądka-Zdroju. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 20 - 21 sierpnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Lądka-Zdroju? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Lądka-Zdroju przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Lądka-Zdroju We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 6 km od Lądka-Zdroju, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Ruiny zamku Rychleby - Czarcia Ambona - Jańsky vrch Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,23 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 382 m

Suma podjazdów: 1 164 m

Suma zjazdów: 1 154 m Rowerzystom z Lądka-Zdroju trasę poleca Januszek_44 Ostatnie podrygi stosunkowo ciepłej jesieni . Wyruszam w stronę przełęczy Gierałtowskiej a potem miejscowości Żulova . Ale przy pierwszych zabudowaniach skręcam w prawo i rowerowymi ścieżkami prowadzącymi głownie lasami ruszam w stronę Cervenego Dołu . Tutaj szlakiem pieszym dostaje się do ruin zamku Rychleby , potem Czarcia Ambona i piękna kasztanową aleją dostaje się do zamku Jański Vrch

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jawornik Wielki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,96 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 449 m

Suma podjazdów: 657 m

Suma zjazdów: 656 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Lądka-Zdroju Dawno nie byłem na Jaworniku Wielkim , stoi tam niewielka wieża widokowa i kiedyś przyciągała trochę turystów . Ruszam więc w tamtą stronę . Do przełęczy Jaworowej dojeżdżam drogą asfaltową , można singlem . Od przełęczy zaczyna się droga szutrowa , trasa rowerowa przechodzi w szlak pieszy , który chyba jest tu rzadko uczęszczany. Pod samym szczytem dość strome podejście bo podjeździe raczej nie ma co marzyć . Na szczycie pustki , tablica informacyjna leży wywrócona . Wieża w dość dobrym stanie technicznym i widoczność przynajmniej w stronę Topoli i jeziora otmuchowskiego doskonała . Zjeżdżam w stronę przełęczy pod Trzeboniem i singlem wracam do przełęczy Jaworowej . Ta wersja dla roweru jest bardziej praktyczna . Na zjeździe fantastyczny widok na góry bardzkie

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Puchaczówka - Międzygórze - Sanktuarium Maria Śnieżna Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,75 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 522 m

Suma podjazdów: 1 175 m

Suma zjazdów: 1 178 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Lądka-Zdroju Asfaltową drogą ruszam w kierunku przełęczy Puchaczówka , chce jak najszybciej dostać się do miejsca , gdzie kilka dni temu widziałem nowego singla . Pomimo ,że dziś niedziela , to w tym miejscu spotykam kilka osób , które chyba robią nową bramkę na singlu . Jadę więc tym nowym singlem i ciągle myślę w którym miejscu się skończy i czy będę musiał wracać . Okazuje się ,że trasa oprócz kilku nie dokończonych kładek jest prawie gotowa . Miejscami spore wertepy , ale wszystko do przejścia . Docieram do Międzygórza , tu gubię ślad . Zjeżdżam w stronę centrum a powinienem wjechać drogę wyżej . Ślad kończy się przy parkingu na ul Śnieżnej , byłem tam miesiąc temu , widziałem singla .

Ja jednak mijam Międzygórze , wjeżdżam, czy też wpycham rower do Sanktuarium Maria Śnieżna a potem przez Marianówkę i Idzików wracam do domu

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Lądka-Zdroju

🚲 Trasa rowerowa: Stronie Śląskie - Sienna - Kletno - Bolesławów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,11 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 339 m

Suma podjazdów: 443 m

Suma zjazdów: 444 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Lądka-Zdroju

Taka krótka wycieczka na rozciągnięcie się po wczorajszym dość forsownym dniu. Na Czarnej Górze sezon narciarski definitywnie się zakończył, śnieg na stoku jeszcze leży, ale to już definitywny koniec.

W Kletnie można całkiem fajnie spędzić czas - kopalnia uranu, Muzeum Ziemi, Jaskinia Niedźwiedzia czy tez Stary Wapiennik. Ze znalezieniem miejsca noclegowego i wyżywienia też raczej nie powinno być problemu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jesienna czy może już zimowa przełęcz Dział . Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 453 m

Suma podjazdów: 518 m

Suma zjazdów: 515 m Trasę dla rowerzystów z Lądka-Zdroju poleca Januszek_44 Pogoda już raczej bardzo jesienna, szczyty gór pobielone, aż chce się zobaczyć to z bliska. Czas ruszyć rowerem. Najpierw dość męczący podjazd do Młynowca, potem chwila oddechu, ale i tak wiatr zimny i prosto w twarz. W lesie trochę cieplej, ale tam już biało i miejscami ślisko. Dodatkowo to pora polowań, panowie ze strzelbami, wypasione samochody terenowe... nie lubię. W części szczytowej temperatura - 3 i biało. W oddali słychać wystrzały... mam nadzieję, że to nie pora polowań na rowerzystów.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwis rowerowy w Lądku-Zdroju. Sprawdź, gdzie naprawisz rower

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!