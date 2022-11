Ścieżki rowerowe do 6 km od Lądka-Zdroju. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 26 - 27 listopada?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową z Lądka-Zdroju? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Lądka-Zdroju przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe z Lądka-Zdroju We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Na deptak w Polanicy Zdroju Stopień trudności: 2.0

Dystans: 96,57 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 579 m

Suma podjazdów: 1 135 m

Suma zjazdów: 1 095 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Lądka-Zdroju Piękna kwietniowa pogoda, dawno nieodwiedzana trasa. Czas więc wsiąść na rower i ruszyć przed siebie. Po drodze Sienna, miejscowość gdzie zimą szusuje się na nartach, potem piękna miejscowość Bystrzyca Kłodzka. Tam mury obronne, wieże i Muzeum Filumenistyczne. Potem w stronę Polanicy Zdroju. Na deptaku jak zwykle spory ruch kuracjuszy, a ja jak zwykle zatrzymuję się, aby coś przekąsić.

🚲 Trasa rowerowa: Hraničky Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,51 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 448 m

Suma podjazdów: 772 m

Suma zjazdów: 767 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Lądka-Zdroju Hranicky to wioska, której nie ma. A w 1921 roku mieszkało tu w 41 domach 192 mieszkańców. Dziś stoją tu ostatnie, niezamieszkałe zabudowania. Typowe dla tych terenów są przede wszystkim różne gatunki zbiorowisk łęgowych. Można się tu spotkać z ciekawymi roślinami i chronionymi zwierzętami. Jest to na przykład drobny ptaszek pokląskwa lub tajemniczy derkacz. Derkacza nie znalazłem, ale widoki są tu piękne, lubię tą drogę i pomimo trudów związanych z wjazdem warto to miejsce odwiedzić.

🚲 Trasa rowerowa: Stribrny Pramen Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,93 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 430 m

Suma podjazdów: 851 m

Suma zjazdów: 842 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Lądka-Zdroju

Dziś znowu wieje wiatr , uciekam do lasu , tu znacznie przyjemniej . Z Karpowa kieruje się do granicy polsko czeskiej , Cerny Kout albo przełęcz Karpowska , jak kto woli . Dalej szlakiem granicznym na szczyt Konicek/ Kobyla Kopa / . Podejście dość strome , kamieniste , zostaje pchanie roweru . Potem zjazd w stronę małej czeskiej wioski - Zalesi . PO drodze odnajduje Stribrny Pramen . Powstało tu coś podobnego do znajdującego się w okolicy Jesenika , leśnego baru . Jest cennik , jest skarbonka kasa , tylko napoi brak :) Kawałek dalej jest przecinka lasu i tutaj widok na okoliczne góry jest przepiękny.

Jeszcze przejazd przez Zalesi , podjazd do starego wapiennika i pod wiatr do domu

🚲 Trasa rowerowa: Wrzosówka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,63 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 349 m

Suma podjazdów: 527 m

Suma zjazdów: 521 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Lądka-Zdroju

Trasa biegnie głownie drogami asfaltowymi, ale za Lutynią spory kawałek trzeba przejechać szutrem. Warto tam się jednak udać, aby podziwiać wystąpienia skalne w wąwozie, a dalej zabytkowy kościółek w nieistniejącej już praktycznie wsi Wrzosówka. Powrót przez równie urokliwą Wojtówkę.

🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA TROJAK Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 271 m

Suma podjazdów: 573 m

Suma zjazdów: 572 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Lądka-Zdroju

Trochę zimno , 3 stopnie poniżej 0 , mimo to postanawiam ruszyć w kierunku Lądka Zdroju , spróbuje przejechać nowo budowanym singlem Trojak . Trasą spacerową wjeżdżam na singiel Zdrój i tak dojeżdżam do Wielkiego Ronda . Tuż przed zjazdem z singla Zdrój zauważam ,że pętla Trojak łączy się z tym singlem . Ruszam teraz na pętlę Trojak , Jeszcze bez oznaczeń , ale nawierzchnia w porządku i wszystkie kładki już zrobione . Po kilku kilometrach zjeżdżam z singla na leśną drogę i tu mi singiel kończy . Podjeżdżam drogą do góry , ale singla nie widać , zjeżdżam więc w dół , ale tu fragment singla którym już jechałem . Zjeżdżam więc ponownie do Wielkiego Ronda i teraz wjeżdżam na tą część singla , którą wcześniej widziałem . Jadę w górę i po pewnym czasie docieram do miejsca , gdzie trwają jeszcze prace przy mostku na singlu . Panowie potwierdzają ,że brak oznaczeń i trudno znaleźć trasę . Mijam nowo budowany mostek i tak singlem docieram do Rozdroża Zamkowego , tu znowu singiel się kończy . Jest dość zimno , prószy jakiś drobny śnieg , więc raczej na "czuja " wracam w stronę domu . Okazuje się dojechałem do miejsca , gdzie wcześniej "urwał " mi się ślad . Tak więc udało się , chociaż w dziwny sposób przejechać nowy singiel

