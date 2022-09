Trasy rowerowe do 6 km od Lądka-Zdroju. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 1 - 2 października?

Wycieczki rowerowe w okolicy Lądka-Zdroju

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,61 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 260 m

Suma podjazdów: 615 m

Suma zjazdów: 617 m

Rowerzystom z Lądka-Zdroju trasę poleca Januszek_44

Nie wiadomo dokładnie czy wybrać się na biegówki czy na rower . Jest ciepło , wieje wiatr . Wybieram dziś rower . To kolejny dzień poszukiwania krzyży pojednania czy też pokutnych . Tym razem Nowy Waliszów , mała miejscowość na trasie do Bystrzycy Kłodzkiej . Pierwszy krzyż odnajduję dość szybko , został wmontowany w dach kościoła , drugi stoi przy płocie obok bramy wejściowej kościoła . Trochę zarośnięty znajdującymi się tam krzewami .

Wracam drogą , którą jechałem raz w życiu , kilka lat z moim znajomym Ryjkiem . Wtedy wracaliśmy przez Skowronią Górę , tym razem nie obserwuje dokładnie drogi i tak trafiam na ścieżkę rowerową w stronę Trzebieszowic . Już kilka razy tędy jechałem , zawsze gubiłem szlak . Tym razem brak liści powoduje ,że oznaczenia są świetnie widoczne . Bingo , udało się .

Nawiguj