Trasy rowerowe do 6 km od Lądka-Zdroju. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 7 - 8 maja?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Lutynia wieś warta odwiedzenia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 342 m

Suma podjazdów: 985 m

Suma zjazdów: 992 m

Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Lądka-Zdroju

W Lądku Zdroju należy skierować się w kierunku przejścia granicznego , potem wąską ścieżką w kierunku Lutyni.

Na przejażdzke wybrałem niebieski szlak rowerowy , trochę się pogubiłem, ale przy tym oznakowaniu tras to nic dziwnego....w sumie czy to ważne, było fajnie. Polecam lubiącym się spocić

