Trasy spacerowe do 34 km od Lądka-Zdroju. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 20 - 21 sierpnia

Spacerem w okolicy Lądka-Zdroju

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 34 km od Lądka-Zdroju, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 14,77 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 325 m

Suma podejść: 557 m

Suma zejść: 553 m

Trasę spacerową mieszkańcom Lądka-Zdroju poleca Januszek_44

Dziś wyruszam gminnym szlakiem pieszym . Zaczyna się w Stroniu Śląskim przy dawnym kamieniołomie marmuru . Trasa ma około 10 kilometrów długości , ale oczywiście trzeba tam najpierw z domu dojść :) .

Cała trasa jest bardzo urokliwa , ze wspaniałymi widokami na okoliczne góry , ośrodek narciarski Czarna Góra . Po drodze niszczejący kościół w Janowej Górze i kościółek w Siennej . Gdyby nie pandemia to w połowie drogi , w siennej można się posilić / teraz chyba tylko na wynos / .

Spore przewyższenia , więc trasę trzeba planować " z głową "

