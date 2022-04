Wycieczki rowerowe do 6 km od Lądka-Zdroju. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 kwietnia?

Trasy rowerowe z Lądka-Zdroju

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Wieża widokowa na Wapniarce

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 90,78 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 226 m

Suma podjazdów: 998 m

Suma zjazdów: 972 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Lądka-Zdroju

Dziś wyruszam w stronę niewielkiego wzniesienia w okolicach miejscowości Żelazno. Wzgórze Wapniarka w Krowiarkach. Na szczycie drewniana wieża widokowa. Na miejsce podążam w większości drogami bocznymi, tylko dwa niewielkie fragmenty drogami o większym nasileniu. Z wieży podążam zielonym szlakiem pieszym, tzw. Kłodzką Drogą św. Jakuba. W okolicy Gorzanowa odnajduję położoną w lesie, jakby zapomnianą kaplicę. Potem zaglądam jeszcze do pałacu w Gorzanowie. Cały czas trwa tam remont. Powrót przez przełęcz Droszkowską.

