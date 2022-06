Wycieczki rowerowe do 6 km od Lądka-Zdroju. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Pradziad to za mało

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 148,51 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 1 207 m

Suma podjazdów: 2 883 m

Suma zjazdów: 2 850 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Lądka-Zdroju

Jakoś nie bardzo mogłem się zmobilizować na ten wyjazd . Trasa dość długa i górzysta. Dzień był jednak taki ,że żal było nie skorzystać . Z domu Wyruszam zaraz po siódmej . Dzień jest rześki , ale jedzie się dobrze . Drogę do Loucznej pokonuje praktycznie nie zatrzymując się . W Destnej poruszam się w stronę Cervonohorskiego Sedla i w dalej na skrzyżowaniu szlaków jadę w stronę elektrowni . Po chwili stwierdzam jednak ,że wytyczona przeze mnie ścieżka oddala się . Wracam więc do rozdroża i 100 metrów dalej odnajduję wąska asfaltową ścieżkę , która prowadzi mnie najpierw wzdłuż drogi a potem wspaniałą serpentyną do Petrovki . Początkowo las przysłania jakiekolwiek widoki , ale potem otwiera się wspaniała panorama w stronę elektrowni Doulhne Strane . Jazda trawersem powoduje ,że zapomina się o przewyższeniach , delektując widokiem .

Od Petrovki droga z asfaltowej przechodzi w kamienisto – szutrową . Rower podskakuje niemiłosiernie , ale teraz widoki są jeszcze piękniejsze i ruch rowerowo – pieszy robi się znaczny.

Ze zdziwieniem stwierdzam ,że nie wiedzieć kiedy osiągnąłem schronisko Svycarna . Wiec te wszystkie górki pokonałem gładko , a teraz już tylko asfalt pod sama wieżę Pradziada . Kilka minut i w razem z tłumem turystów , którzy tworzą tu żywe fale podziwiam przepiekany widok Wysokiego Jesenika .

Zakładam cienką kurtkę i jadę do Karlovej Studzianki . W tym uroczym uzdrowisku zamierzam coś zjeść . Po krótkich poszukiwaniach robię zakupy w dośc obskurnym sklepie i ruszam w stronę miejscowości Vidly . To co kiedyś sprawiało mi wiele problemów , teraz pokonuje z uśmiechem na twarzy . Przez Jesienikiem najeżdżam na wypadek z udziałem rowerzysty . Ktoś po polsku krzyczy – on oddycha , jest już wielu ludzi , jedzie pogotowie i policja….nic tu pomnie.

Chwila refleksji…. no cóż jadę dalej. W przydrożnej restauracji zamawiam coś na chybił trafił z karty dań . Czekam dość długo ale dostaje smacznie zapieczone mięso w placku ziemniaczanym. Pochłaniam to popijając obficie Kofolą .

Teraz mam jeszcze na tyle siły aby pokonać wzniesienie pod Jaskinie na Pomezi a potem pod Przełęcz Lądecką .

