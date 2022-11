Wycieczki rowerowe do 6 km od Lądka-Zdroju. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 26 - 27 listopada?

Trasy rowerowe z Lądka-Zdroju

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 6 km od Lądka-Zdroju, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Na Borówkową Górę

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,25 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 792 m

Suma podjazdów: 15 366 m

Suma zjazdów: 15 277 m

Trasę dla rowerzystów z Lądka-Zdroju poleca Januszek_44

Malownicza trasa na Borówkową Górę, miejsce spotkań opozycji w latach 70 i 80. Zjazd do Javornika i powrót do domu przez Złoty Stok

Borówkowa to graniczny wierzchołek wznoszący się na wysokość 900 m npm. Jak łatwo się domyśleć, jej nazwa pochodzi od łanów czarnych jagód, które można zbierać tu latem. Góra znana była lądeckim kuracjuszom już w połowie XIX wieku. W 1870 roku uzdrowisko postawiło na jej szczycie drewnianą wieżę widokową, która wytrzymała z górą 20 lat. Postawienie kolejnej zainicjowała sekcja Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego (GGV) prężnie działająca w Lądku Zdroju – stanęła ona w 1890 roku. Źródła podają, że w 1900 roku dwie turystki z pobliskiego Javorníka spadły z wieży, gdy załamały się pod nimi drewniane stopnie. Przeżyły, ale lądecka sekcja GGV musiała wypłacić im wysokie odszkodowanie. Sama wieża zawaliła się jeszcze w tym samym roku.