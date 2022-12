Wycieczki rowerowe do 6 km od Lądka-Zdroju. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w okolicy Lądka-Zdroju? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Lądka-Zdroju przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Lądka-Zdroju We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Lądka-Zdroju, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Borówkowa trochę ? inaczej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 104,54 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 557 m

Suma podjazdów: 1 992 m

Suma zjazdów: 1 994 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Lądka-Zdroju Moje plany na środę były trochę inne , pewnie nie tak ambitne , ale miałem zamiar odwiedzić dawno nie widziane „skalne miasta” . A tu przychodzi mail od Ryjka , …”będę w Twoich stronach , może się spotkamy ?” . Trasa , którą zaproponował dała by w kość w ciągu dwóch dni , a on chce mieć to „wszystko na raz „

Im bliżej dnia wyjazdu tym bardziej przekonuje mnie do tego wyjazdu . W końcu w środę rano jadę na spotkanie do Nowego Waliszowa . Dzień zaczyna się rześko, ale widać ,że będzie piękny . Przed 9 zjawia się jak zwykle nie zawodny Ryjek. Powitanie i ruszamy w stronę Nowego Waliszowa . Niby znam tu wiele dróg , ale Ryjek i tak znajduje jakiś morderczy podjazd w kierunku Skowroniej Góry o którym już chyba nawet drogowcy zapomnieli. Z początkowo asfaltowej drogi zjeżdżamy na szutrowo – kamienistą drogę , która doprowadza nas do Stronia Śląskiego. Tutaj kawałek asfaltem w kierunku Lądka Zdroju i ponownie w górę w stronę Rozdroża Zamkowego. Powoli zmęczenie daje o sobie znać a drogi z asfaltowych przechodzą w kamienisto-gałęziowo- błotne. Ryjek jest jednak twardy , tam gdzie ja już dawno zsiadłbym z roweru on twardo pnie się w górę , przedzierając przez leśne chaszcze.

Trochę klucząc po lasach , zmagając się z powywracanymi drzewami docieramy do Przełęczy Lądeckiej . Przed zdobyciem Góry Borówkowej zjeżdżamy na chwilę do sklepu po czeskiej stronie , czas odnowić zapasy wody .

Chwila przerwy i ruszamy na Borówkową od polskiej strony. Podjazd wbrew pozorom okazuje się dość prosty i nie wiedzieć kiedy jesteśmy na szczycie. Tutaj krótki popas i ruszamy w stronę Orłowca . Nie wiem skąd Ryjek zna ten zjazd , ale ten odcinek jest przepiękny .

W Orłowcu mam nadzieję ,że Ryjek powie dość , ale gdzie tam , nie wiedzieć czemu on chce jeszcze zobaczyć Przełęcz Jaworową . Stamtąd już siłą rozpędu przedzieramy się drogami o których nam się nawet nie śniło w stronę Przełęczy Droszkowskiej . Po wyjściu z pokrzyw ostro ruszamy na przełęcz. Po tym co przejechaliśmy można jechać wszędzie , gorzej , albo lepiej jak to woli już nie będzie.

🚲 Trasa rowerowa: Z Ryjkiem i Feniksem przez Góry Bialskie i Rychlebskie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 121,68 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 739 m

Suma podjazdów: 1 851 m

Suma zjazdów: 1 792 m Trasę dla rowerzystów z Lądka-Zdroju poleca Januszek_44 Kilka minut po godzinie 8 wyjeżdżam rowerem na spotkanie Ryjka i Feniksa. Niedaleko Ołdrzychowic widzę ich pędzących w stronę Lądka Zdroju. Od tej pory przemierzymy razem około 100 km. Po drodze wstępujemy na Lądecki rynek. Trwają tu przygotowania do konkursu myśliwskich sygnalistów. Może sygnaliści nie interesują nas tak bardzo co perfekcyjne wystrojone „sygnalistki „ z ich „trąbkami „ Tylko dzięki przytomności umysłu Feniksa , a może Ryjka nasza wyprawa w tym miejscu się nie kończy.

Ze Stronia Śląskiego zmierzamy w stronę Młynowca , na razie nowiuteńki asfalt. Tuż za wsią zaczyna się droga szutrowa. Do niedawna były tu „kocie łby „ ale teraz trasa została poprawiona i jedzie całkiem przyzwoicie. Na Przełęczy Dział robimy pierwszy postój . Po lekkim posiłku jedziemy w stronę Przełęczy Suchej . Do tej pory ładna asfaltowa ścieżka i piękne widoki na trasie.

Z Prz. Suchej podążamy w stronę Papryska przekraczając granicę łącznikiem między zimową trasą Małego Szengena i Pralinki.

Po czeskiej spotykamy kilkudziesięcioosobową wycieczkę z Polski podążającą w stronę Medvedi Boudy .

W Papryska jak zwykle dość dużo osób , wielu rowerzystów . Postanawiamy przekąsić tu małe co nie co. Decydujemy się na smażony ser . Jedzenie takie sobie , coraz bardziej upodabnia się „fastfoodu „

Ruszamy dalej w stronę Cisarskiej Boudy a potem Ramzowej , cały czas trzymając się szutrowego szlaku. W okolicach Horni Morava odbijamy w lewo i leśną dość dobrą ścieżka docieramy do cyklotrasy 6044. Na tym rozdrożu namawiam Ryjka i Feniksa do zjechania 3 km do leśnego Baru.

Ja byłem już tym miejscu dwa razy , nigdy jednak nie zatrzymywałem się na jakąś przekąską .

Decydujemy się na jakieś napoje mocno schłodzone wodą z pobliskiego strumyka.

Jak zwykle w tym miejscu wiele osób . Miejsce jest bardzo popularne i często odwiedzane . Po około pół godzinie decydujemy się na dalszą trasę . Jeszcze tylko zapłacić , 57 koron , tyle wyliczyłem . Po chwili szukania ktoś wskazuje mi coś na kształt skarbonki do której wrzucam odliczone monety. Zawsze jednak można odliczyć sobie resztę z stojącego poniżej pudełeczka z drobnymi. Ciekawe miejsce , dyskretna obsługa , której w zasadzie nie ma.

Nie wracamy tą samą drogą . Tabliczka w barze informuje o skrócie , 800 metrów i jesteśmy w Hornim Barze . Te 800 metrów na pewno ze względu na stromiznę pozostanie w naszej pamięci .

Dalej cyklotrasą ruszamy w stronę Lucni vrch i Utulnej Mates. Wreszcie długi zjazd w stronę Sokoli Skał , które „migają „ nam przed oczyma , dziś nie udało się nam ich spenetrować. W okolicy znajdujemy domek dla pracowników leśnych , którego częśc z kominkiem , ławkami i stołem udostępniona jest dla turystów. Można tu spokojnie przenocować , ogrzać się przy kominku , zjeść coś ciepłego co oczywiście się samemu przyrządzi.

Pędzimy dalej w stronę Żulovej. Modyfikujemy lekko trasę , zahaczamy o Nyznerovskie Vodpady a dalej przez Skorosice docieramy do Przełęczy Gierałtowskiej.

Po krótkim postoju zjeżdżamy ostro do Stronia Śląskiego . Na rogatkach miasta żegnam moich znajomych , przed nimi jeszcze ładny kawałek do Kłodzka.

🚲 Trasa rowerowa: Bardo miasto cudów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 98,88 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 485 m

Suma podjazdów: 3 016 m

Suma zjazdów: 2 994 m Trasę rowerową mieszkańcom Lądka-Zdroju poleca Januszek_44 Do Przełeczy Jaworowej trasa prowadzi drogą asfaltową , dalej w kierunku Chwalisławia , droga leśna , szutrowa , miejscami polna ścieżka , trudne podjazdy , efektowne zjazdy. W okolicach Barda piękny widok z trawersu którym jedzie się w kierunku miasta.Z Barda bardzo trudny podjazd przez kalwarię w kierunku skalnego obrywu. Widok na górze wynagradza wiele.

🚲 Trasa rowerowa: Ostasz przez przypadek Stopień trudności: 1.0

Dystans: 161,05 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 612 m

Suma podjazdów: 2 059 m

Suma zjazdów: 2 074 m Trasę dla rowerzystów z Lądka-Zdroju poleca Januszek_44

Rano jeszcze dość rześko , ale ruszam kilka minut przed ósmą . Od razu kieruje się stronę Przełęczy Puchaczówka. Pomimo porannego chłodu robi mi się ciepło , dodatkowo rozgrzewa mnie do czerwoności zawieszająca się rowerowa nawigacja . Za nic nie chce pokazać wcześniej wgranej trasy. Ale trudno , będę improwizował .

Po drodze wyprzedza mnie jakiś młodziutki mężczyzna. Ostro tnie pod górę , nawet nie ma czasu na powitanie. Początkowo mam nawet chęć go gonić , ale przede mną szmat drogi. Na przełęczy stwierdzam ,że nie działa mój telefon , szybki reset i jakoś sobie poradziłem. Do Bystrzycy szybki zjazd , po drodze na krzyżówce wyprzedzam tego kogoś . Pytam dokąd i otrzymuje odpowiedź „ahoj „…no to część i w drogę do Polanicy Zdroju a potem w kierunku Szczytnej. Mój GPS pokazuje jakiś ślad . Nie jestem pewny do końca czy to z trasy „Ryjka „ , ale postanawiam się go trzymać.

Z Szczytnej jadę dalej w kierunku Karłowa. Wąska , kiedyś asfaltowa droga pośród drzew jest bardzo właściwa na taki upalny dzień. Do Karłowa wyprzedza mnie tylko jedno auto . Zresztą kierowca po jakimś czasie zatrzymuje się i próbuje uzyskać od mnie informacje o przejezdności tej drogi. A ja nie wiem . Dla mojego roweru nie ma złych dróg.

Nie wjeżdżam do Karłowa , kieruję się w stronę Ostrej Góry. Krótki podjazd i potem 4 km serpentynami w dół. W przeciwną stronę podjeżdża kilkanaście osób , widać ,że to bardzo popularny podjazd. W Ostrej Górze zatrzymuje się na chwilkę na posiłek. Mała miejscowość a wszędzie tabliczki ostrzegające o „woskowym „ charakterze tego miejsca . Dodatkowo ilość znaków drogowych ustawiona na kilku metrach ..poraża.

Ruszam dalej w dół, mijam turystyczne przejście graniczne i jestem w Machovie. Byłem tu już kiedyś pieszo wędrując do Machowskiego Kryża.

Teraz jednak „ślad” prowadzi mnie w dół miejscowości a potem nagle skręca w prawo , gdzie zaczyna się przepiękny podjazd w stronę Polic . Szybki zjazd i jestem w Policach . Piękna miejscowość , cisza , mnóstwo rowerzystów . Mój „ślad „ się tu urywa . Po szlakowskazach stwierdzam ,że na trasie do Broumov jest Ostasz . Ruszam więc w tę stronę . Po kilku kilometrach odbijam w boczną asfaltową ścieżkę i pnę się stronę skał . Po drodze mijam parking / bezpłatny / oraz jakieś jadłodajnie. Rowerzystów tu niewielu i nikt nie wjeżdża w skały. Po ostatnich wyczynach terenowych z Ryjkiem pnę się na rowerku po kamienistej serpentynie . Gdyby nie drewniane schody / drabinki /pewnie objechałbym cały ten kamienny skansen. No cóż zobaczyłem kawałek tego dziwu przyrody , kiedyś tu wrócę na piechotkę a dziś wracam. Po drodze zatrzymuje się na szybki posiłek. Wybieram pierwszą pozycję z menu i Kofolę . Płace cos około110 koron. Może nie pojadłem za bardzo , ale na dalszą drogę musi starczyć.

Do Broumov docieram zamkniętą z powodu przebudowy drogą . Dzięki wykopom trasa jest fantastyczna . W Broumov wjeżdżam na rynek , dawno tu nie byłem. Jest pięknie . W centrum spotykam młodą „kolarkę „ , która jak się okazuje jest polką . Alicja…z krainy czarów na swoim nowiutkim rowerku , miła rozmowa i dalej w trasę.

Do Kłodzka jadę główną drogą , ale z Kłodzkiem skręcam na Rogówek. Może tu pod górkę ale za to spokojnie.

Jestem może trochę zmęczony i odparzony ..ale to wina pogody……fajny dzień , fajna trasa.

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Dzbanów i Czerwieńczyce Stopień trudności: 2.0

Dystans: 106,71 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 452 m

Suma podjazdów: 1 071 m

Suma zjazdów: 1 070 m Trasę rowerową mieszkańcom Lądka-Zdroju poleca Januszek_44

Dziś wyruszam w poszukiwaniu kolejnych krzyży pokutnych . Tym razem jadę dość daleko , za Kłodzko do małej miejscowości Czerwieńczyce . Odnalezienie krzyża nie nastręcza trudności , stoi przy bramie na cmentarzu przy kościele . W drodze do Czerwieńczyc , w Ławicy moją uwagę przykuwa zamek . Zamek częściowo odnowiony . Na placu składowane są pontony Ski-raft , a w zaadaptowanych pomieszczeniach gospodarczych stworzono ekspozycje , widoczne na moich zdjęciach . Ciekawe miejsce .

W drodze powrotnej do domu w miejscowości Dzbanów odnajduję jeszcze jeden krzyż pokutny .

